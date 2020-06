Lecce-Milan, Pioli: “Leao ha ancora tanto da dare. Rangnick? Non mi interessa”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato così, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, l’esito della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla partita: “Abbiamo giocato bene, c’era la possibilità di non rimettere in partita il Lecce, ma siamo stati bravi a richiudere subito la partita ed a non rischiare nulla. Avevamo bisogno di vincere, sarà un campionato impegnativo, l’obiettivo deve essere raggiungere quelle che stanno avanti a noi. La Roma è avanti di 9 punti, ma domenica abbiamo lo scontro diretto. La squadra, a tratti, non con la continuità che serviva, ma ha dimostrato di avere le qualità per giocarsela con chi viene prima in campionato”.

Su Ante Rebić e Rafael Leão: “Segnali importanti da loro, poi è normale che con Zlatan Ibrahimovic in campo, che ha altre caratteristiche, preferiamo altri sviluppi. Stasera hanno fatto bene, in Coppa Italia eravamo rimasti troppo presto in inferiorità numerica. E’ importante trovare altri soluzioni, anche perché è impensabile che tutti possano giocare ogni tre giorni. Leão deve fare di più, oltre al gol di stasera. Deve essere consapevole di ciò che serve. Lui non è un cannoniere, ma è entrato molto bene, sono contento. E’ entrato bene ma devo pretendere di più perché ha ancora tanto da dare”.

Sui tre trequartisti: “Per sviluppare modello di gioco e filosofia che abbiamo in mente servono giocatori intelligenti, che sappiano muoversi, creare gli spazi. Io ho giocatori intelligenti che si sanno muovere, come Giacomo Bonaventura e Hakan Çalhanoglu, in continuo movimento, che sa attaccare la profondità. A Samu Castillejo avevo chiesto di stare largo a destra. E’ importante dare pochi punti di riferimento alle difese avversarie. Leão ha ancora difficoltà a giocare da unica punta centrale, gli piace svariare, a volte avremo poca presenza dentro l’area, ma stiamo lavorando anche per questa soluzione”.

Sulla scomparsa di Pierino Prati: “Voglio dedicare, a nome di tutto il Milan, la vittoria a Pierino Prati, scomparso questa sera. Ha fatto la storia del Milan, siamo vicini alla famiglia”.

Sull’infortunio di Simon Kjaer: “Abbiamo perso Mateo Musacchio per la stagione, è un problema. Il dottore mi ha parlato di un trauma contusivo al ginocchio. Dovremo riavere a disposizione Léo Duarte per Milan-Roma, visto che domani rientrerà in gruppo. Speriamo però di avere a disposizione Kjaer per il presente e per il futuro. Ci aspetta una settimana intensa e dobbiamo tirare tutto d’un fiato fino alla fine”.

Sulle voci su Ralf Rangnick: "Non mi interessa di chi si continua a parlare. Io sto bene con la squadra, in questo gruppo si lavora bene. Lavoro con passione, serietà, mettendo a disposizione le mie competenze per la squadra e per la società, che meritano l'Europa. In futuro poi si vedrà a fine campionato, ma ora non è una mia preoccupazione. Possiamo fare bene, il calendario è difficile, ma possiamo fare bene".