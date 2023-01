Lecce-Milan, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Il Milan ha perso ieri sera contro il Torino, uscendo dalla Coppa Italia. Non c'è tempo per pensarci troppo, in quanto la Serie A tornerà questo fine settimana e bisgona tornare a vincere. Come riferito dalle nostre fonti alla redazione, la conferenza di Stefano Pioli in vista dalla trasferta contro il Lecce, sarà domani, venerdì 13 gennaio alle 14.