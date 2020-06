Lecce-Milan, Pioli ha vinto la gara sulle fasce: bene Hernandez e Castillejo

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha disputato un’ottima partita contro il Lecce, dominando in lungo e in largo contro gli uomini di Liverani. Tante le note positive per i rossoneri, ma Stefano Pioli ha vinto la partita sulle fasce.

Castillejo, infatti, ha fatto benissimo a destra, così come Theo Hernandez sul lato opposto. L'ex Real Madrid ha confermato di essere devastante con la sua velocità e forza in alcuni frangenti della partita. Il ruolo decisivo, però, l'ha avuto sicuramente Hakan Calhanoglu, libero di svariare su tutto il fronte offensivo: la sua libertà di movimento e di pensiero ha disorientato gli uomini di Liverani, che non sapevano come prenderlo. E' stata quella probabilmente la chiave della vittoria.