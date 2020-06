Ex Milan, Fassone rientra nel mondo del calcio: i dettagli

MILAN NEWS – Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da il Sole 24 ore, Marco Fassone starebbe già lavorando, seppur indirettamente del mondo del calcio. L’ex amministratore delegato del Milan, infatti, starebbe lavorando per Bain per cercare di acquisire una parte dei diritti tv della Serie A.

Giovedì scadrà l’esclusiva che la Lega Serie A ha concesso al fondo CVC per l’acquisizione dei diritti televisivi per i prossimi anni. Il fondo avrebbe messo sul piatto una valutazione di 2,2 miliardi di euro per il 20% della newco dove andrebbero a confluire i prossimi diritti decennali della Serie A dal 2021.

In realtà, però, ci sono altri fondi interessati all'acquisizione dei diritti televisivi e tra cui questi c'è Bain Capital e Advent, oltre a Blackstone, Clayton Dubilier e Silver Lake. Fassone, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe formalizzando un'offerta della Bain di 3 miliardi di euro per il 25% della Serie A.