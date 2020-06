Lecce-Milan, la moviola: Valeri, diversi episodi dubbi

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la partita di Paolo Valeri, arbitro di Lecce-Milan, gara terminata 1-4 a favore dei rossoneri.

La direzione di Valeri non è lineare, visto che ci sono diversi episodi dubbi. Il primo riguarda Theo Hernandez: Meccariello trattiene il terzino in area di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. Il VAR doveva intervenire. Nel secondo tempo rigore a favore del Lecce: un ingenuo Gabbia tampona su Babacar in area di rigore. I dubbi restano, ma Valeri, messo in posizione ideale, aveva tutta la possibilità di valutare l’intenzionalità e intensità del contatto. INTANTO TRA IBRAHIMOVIC E MILAN NON E’ ANCORA FINITA (FORSE), CONTINUA A LEGGERE >>>