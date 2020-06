Lecce-Milan, il bilancio dei rossoneri al Via del Mare

MILAN NEWS – Si avvicina il match del Via del Mare tra Lecce e Milan. I rossoneri saranno impegnati lunedì alle 19.30 contro la squadra di Fabio Liverani (ecco le sue dichiarazioni sul match). Qual è il bilancio dei rossoneri in Puglia contro i giallorossi? In 19 gare i rossoneri hanno prevalso in 8 occasioni, 10 i pareggi ed una sola sconfitta, per 1-0, nella stagione 2005/06. L’ultimo precedente risale al 23 ottobre 2011, il pirotecnico 3-4 in rimonta dove Boateng fu protagonista con una tripletta.

Intanto, Paolo Scaroni ha detto la sua sulla riapertura degli stadi

