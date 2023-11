Lecce-Milan, non solo Chukwueze: Pioli verso un altro possibile cambio

Il Milan viene da un grande successo contro il PSG in Champions League , ma ora è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato, dove la 'mission' è quella di rimanere in scia della capolista Inter . Il prossimo avversario dei ragazzi di Stefano Pioli sarà il Lecce allenato da Roberto D'Aversa, che tanto bene aveva fatto nelle prime settimane di campionato.

In vista del match che si giocherà al Via del Mare, Stefano Pioli sembra essere orientato verso un doppio cambio rispetto alla formazione iniziale schierata contro il PSG. A riferirlo sono i colleghi di 'Sky'. Oltre ad un inserimento 'obbligato' di Samuel Chukwueze al posto dell'acciaccato Christian Pulisic, il tecnico rossonero starebbe pensando di far giocare Rade Krunic al posto di uno tra Yunus Musah e Tijjani Reijnders. L'obiettivo sarebbe quello di far rifiatare due mediani che ultimamente sono stati impiegati parecchio. LEGGI ANCHE: Milan, Kjaer torna dopo la sosta? Pulisic verso il no per il Lecce