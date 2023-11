Ravezzani: “Giusto espellere Giroud, ma una cosa è inconcepibile …”

Fabio Ravezzani ha detto la sua sull''espulsione di Olivier Giroud in Lecce-Milan 2-2 e sul tema dei cartellini rossi per insulti all'arbitro

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha detto la sua a riguardo dell'espulsione di Olivier Giroud e ha preso posizione sul tema dei cartellini rossi per insulti all'arbitro. Di seguito le sue parole su X. "Sono molto favorevole all’espulsione del calciatore che insulta l’arbitro. Ma è inconcepibile vederne alcuni urlare di tutto, pararsi innanzi come bulli e farla franca. Altri invece cacciati per atteggiamenti molto meno evidenti. Prima si risolve questa ingiustizia, meglio sarà".