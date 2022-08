Leao “Player of the season” di Transfermarkt: le parole del portoghese

Rafael Leao, già MVP della Serie A 2021-2022, è stato premiato da Transfermarkt come "Player of the season": il post del portoghese del Milan

Rafael Leao, già MVP della Serie A 2021-2022, è stato premiato da Transfermarktcome "Player of the season". Lo ha praticamente annunciato lo stesso attaccante portoghese del Milan con un post su Instagram. "Grazie per questo premio", la didascalia a corredo dell'immagine.