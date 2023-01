Leao sconsolato al bivio: firma da leader o scappa da questo Milan?

Tra coloro che hanno maggiormente deluso nell'incontro tra Lazio e Milan , sebbene sia complicato fare classifiche quando le cose vanno così male, spicca senza ombra di dubbio Rafael Leao . Il portoghese, dato il suo sconfinato talento, è chiamato a dare la scossa alla squadra nei momenti bui. E invece si è fatto ingabbiare dal biancoceleste Adam Marusic , che non gli ha concesso neanche una delle sua sgasate.

Se la passata stagione sembrava quella della consacrazione per Leao, quanto mostrato in questa prima parte di campionato non è certo quello che ci si aspettava da un giocatore del suo calibro. Tanti, troppi passaggi a vuoto quando invece il Milan aveva bisogno della sua fantasia e della sua velocità di pensiero.