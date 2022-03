Leao la nuova star del Milan: è lui il miglior dribblatore della Serie A

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Rafael Leao, la nuova star del Milan: nessuno dribbla come il talento portoghese

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Rafael Leao. L'attaccante del Milan sta disputando una grandissima stagione, così come dimostrano i numeri. Il portoghese è il miglior dribblatore della Serie A con 67 tentativi riusciti e in più è il giocatore del Milan che ha calciato di più verso la porta avversaria (68) nelle prime 28 giornate di campionato.

Dopo un apprendistato in cui Rafal Leao alternava grandi prestazioni a lunghe pause, l'attaccante ora è la star del Milan che sogna lo scudetto. Come ha spiegato anche Ibrahimovic, all'inizio della stagione è scattato qualcosa nella testa del giocatore, che ha capito di poter fare la differenza in ogni partita.

Ora Leao è già arrivato a 11 gol, ma da questo punto di vista si può fare molto di più, visto le potenzialità del portoghese. Il prossimo step, dunque, è proprio quello di essere più incisivo in zona gol. Se dovesse fare questo ulteriore step in avanti allora l'esterno offensivo diventerebbe ancora più devastante. Rafa può davvero diventare un top mondiale. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.

