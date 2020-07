Leao: “Il mio obiettivo? Diventare titolare e importante per il Milan”

MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva a Sky Sport, l’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato anche del suo obiettivo nel prossimo futuro. “Il mio obiettivo è prendere la maglia da titolare del Milan ed essere un giocatore importante per il Milan. Lavoro tutti i giorni per giocare dall’inizio. Se il mister mi mette in campo per giocare sono pronto”, ha rivelato il classe 1999. Con due reti nelle ultime tre partite partendo dalla panchina, ora Leao si candida ad una maglia dal 1′ contro la Lazio. Ecco il report di oggi da Milanello>>>

