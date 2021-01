Leao, dodici gol con la maglia del Milan | News

Leao tocca 12 gol con il Milan: raggiunti Eranio, Panucci e Niang

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel match di sabato sera tra Milan e Torino, gara valida per la 17esima giornata di Serie A, Rafael Leao ha aperto le mercature segnando un gran gol. La partita è terminata con la vittoria del Milan sugli avversari per 2-0, grazie anche al raddoppio su calcio di rigore da parte di Kessie.

Quello segnato da Leao è il dodicesimo gol in 52 presenze (Coppa Italia ed Europa League comprese) con la maglia del Milan. Raggiunge nella classifica all time rossonera Eranio, Panucci, Niang, Muller, Renosto, Buscaglia, Vincenzi e Loik.

La stagione disputata sin qui dall’attaccante portoghese è stata, fino ad ora, molto positiva. La sua duttilità si è rivelata di grande aiuto per le scelte di Stefano Pioli che, alle prese con diverse indisponibilità in attacco, ha utilizzato il numero 17 sia come esterno sinistro sia come punta centrale.

Sempre contro il Torino, però, è stato sanzionato con un cartellino giallo: diffidato, salterà il match di lunedì sera contro il Cagliari.