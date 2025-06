Leao compie 26 anni e il Milan lo celebra: “Trascina il gruppo con classe”

(fonte: acmilan.com) Oggi, 10 giugno 2025, Rafael Leão compie 26 anni. Il numero 10 rossonero ha chiuso la sua sesta stagione con il Milan confermandosi come uno dei protagonisti assoluti della squadra. Nella stagione 2024/25, Leão ha collezionato 50 presenze complessive, con 12 gol e 13 assist tra campionato e coppe, centrando la doppia cifra in entrambe le statistiche per la quarta volta consecutiva. Prestazioni decisive come quelle nel Derby di Coppa Italia o nel successo in rimonta contro il Genoa, dove ha segnato il gol dell'1-1 e propiziato l'autogol decisivo, testimoniano il suo peso specifico nei momenti chiave della stagione. Con accelerazioni travolgenti, giocate decisive e una costante presenza nel cuore dell'attacco rossonero, Rafa ha trascinato il gruppo con la sua classe e il suo talento. Nel giorno del suo compleanno, il Club e tutti i tifosi rossoneri lo celebrano con orgoglio. Tanti auguri, Rafa!