Lazio-Milan, la presentazione del big match del 19° turno

Nella serata di martedì 24 gennaio andrà in scena il big match del 19° turno del campionato di Serie A tra Lazio e Milan

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com)

Il girone d'andata del Milan si chiude all'Olimpico di Roma, dove i rossoneri affrontano la Lazio di Maurizio Sarri. Un big match importante per la classifica - i biancocelesti sono a 4 punti di distanza dalla squadra di Stefano Pioli - e per riacquisire morale e inerzia positiva. Ci avviciniamo al calcio d'inizio delle 20.45 con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Rispetto alle ultime uscite in campionato Mister Pioli perde Theo Hernández, indisponibile per un affaticamento muscolare, ma può contare su due rientri importanti: quelli di Ante Rebić - già in campo nel finale in Supercoppa - e di Rade Krunić, che torna a disposizione proprio in occasione del match dell'Olimpico. Ha scontato un turno di squalifica Sandro Tonali, che tornerà a centrocampo al fianco di un Ismaël Bennacer invece in diffida a partire da questo incontro. In ottica formazione ballottaggio per un posto tra Díaz, De Ketelaere e Pobega: in quest'ultimo caso la squadra potrebbe schierarsi anche con un 4-3-3.

"Dobbiamo affrontare questi momenti di difficoltà, sarà un altro esame da superare con unità e umiltà", le parole in conferenza stampa di Mister Pioli. "Servono compattezza e voglia di reagire. Loro stanno facendo un ottimo campionato e sono in crescita. Mi aspetto una squadra molto attenta e concentrata, oltre all'approccio sarà importante anche la continuità lungo tutto l'arco dei 90 minuti".

QUI LAZIO

I biancocelesti, reduci dai successi contro Sassuolo e Bologna (in Coppa Italia), recuperano sulla destra Lazzari dopo un turno di squalifica. Indubbiamente pesante l'assenza in attacco di Ciro Immobile, infortunatosi in occasione del match di Reggio Emilia: per sostituire il capitano laziale Sarri dovrebbe optare su Felipe Anderson come falso nueve del tridente integrato anche da Pedro e Zaccagni. Per il resto tante conferme nel consueto 4-3-3, a partire da Romagnoli al centro della difesa con Casale e dal centrocampo formato da Milinković-Savić, Cataldi e Luis Alberto.

"Non dobbiamo essere superficiali, affrontiamo i Campioni d'Italia", ha detto alla vigilia Maurizio Sarri. "Ci hanno sempre messo in difficoltà e non possiamo pensare di non incontrare ostacoli, saranno più motivati del solito. Vedremo la loro migliore versione, credo poco alla loro cattiva condizione".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Lazio-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN alle 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Il match dell'Olimpico è stato affidato alla direzione dell'arbitro pugliese Marco Di Bello, 41enne della sezione di Brindisi alla 146ª partita in Serie A. Per lui è la prima designazione stagionale con il Milan - l'ultima risale a Cagliari-Milan del marzo 2022 - e in generale i precedenti con i rossoneri parlano di 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, arrivate nelle prime due direzioni in carriera. Ad assistere Di Bello saranno i guardalinee Tolfo e Galetto, il quarto uomo Abisso e il VAR Aureliano, coadiuvato da Paganessi.

Lazio-Milan sarà la sfida che chiuderà la 19ª giornata di Serie A, ultima del girone d'andata. Il programma del turno è partito sabato 21 gennaio con Verona-Lecce 2-0, Salernitana-Napoli 0-2 e Fiorentina-Torino 0-1. Domenica 22 si sono disputate Sampdoria-Udinese 0-1, Monza-Sassuolo 1-1, Spezia-Roma 0-2 e Juventus-Atalanta 3-3. Bologna-Cremonese 1-1 e Inter-Empoli 0-1, invece, sono stati gli incontri giocati nella giornata di lunedì 23.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 50; Milan* 38; Inter e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28; Torino 26; Empoli 25; Juventus, Fiorentina, Bologna 23; Monza 22; Lecce 20; Spezia, Salernitana 18; Sassuolo 17; Hellas Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese 8. (* una partita in meno)