Lazio-Milan, le parole di Pioli. Giroud giura amore. Arriva Zaniolo?

Tante le notizie sul Milan uscite nella mattina di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, tra i quotidiani sportivi in edicola e il prosieguo della giornata. Questo perché è tempo di vigilia per la 19^ ed ultima partita del girone d'andata della Serie A 2022-2023, ma, al contempo, siamo anche entrati nell'ultima settimana di calciomercato. La quale, imprevedibilmente, potrebbe anche portare delle novità in dote alla compagine rossonera. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.