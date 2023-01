Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, che reazione

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 23 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il 3-3 tra Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium. I bianconeri, freschi di -15 in classifica, rimontano due volte la 'Dea' con orgoglio. Non soltanto battaglia in campo: l'amministratore delegato Maurizio Scanavino parla di 'giustizia sommaria' nei confronti della 'Vecchia Signora' e si dichiara pronto a tutto pur di difenderla. In alto, sotto la testata, si parla della Roma di José Mourinho, che vince 0-2 in casa dello Spezia: due assist di Paulo Dybala, reti di Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham. Giallorossi senza Nicolò Zaniolo, possibile partente. Quindi, stasera a 'San Siro' si giocherà Inter-Empoli: sarà l'ultima partita di Milan Škriniar in nerazzurro? Il PSG preme per averlo subito. Il Milan di Stefano Pioli è in crisi di gioco e risultati: l'ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi, prova a fornire al collega le soluzioni al momento negativo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, penalizzati di 15 punti nella classifica di Serie A dalla Giustizia Sportiva, non vanno oltre il 3-3 interno contro l'Atalanta. Tanto orgoglio dei bianconeri, che rimontano due volte gli ospiti, ma il pareggio lascia la 'Vecchia Signora' ora molto lontano dalla zona Champions League. Decisivo, invece, ancora una volta Paulo Dybala per la Roma di José Mourinho: due assist della 'Joya' per i gol di Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham per i giallorossi corsari in casa dello Spezia (0-2). La squadra della Capitale aggancia l'Inter che, questa sera, alle ore 20:45, sarà impegnata a 'San Siro' contro l'Empoli. Uno sguardo al calcio estero: nel 3-0 del Manchester City all'Etihad Stadium contro il Wolverhampton tripletta di Erling Braut Haaland. Il norvegese, a metà stagione, ha già segnato 31 gol, di cui 25 in Premier League: spaziale. Nella Saudi Pro League, invece, vittoria dell'Al-Nassr per 1-0 in casa contro l'Al-Ettifaq: decide Talisca, non incide Cristiano Ronaldo.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno una reazione d'orgoglio al -15 inflitto loro dalla Giustizia Sportiva in campionato e rimontano due volte l'Atalanta fino al 3-3 finale nella partita dell'Allianz Stadium. Per Ángel Di María la Champions League è ancora possibile: l'importante è che i giocatori stiano uniti. Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juve, ha promesso di lottare contro ogni ingiustizia. Blitz dell'Olympique Marsiglia per Ivan Ilić, centrocampista dell'Hellas Verona a lungo trattato dal Torino: i granata, però, non mollano il giovane serbo. Stasera a 'San Siro' si disputerà Inter-Empoli: potrebbe essere l'ultima gara in nerazzurro per Milan Škriniar, richiesto dal PSG già adesso. Il Milan, invece, sfida il Tottenham per Nicolò Zaniolo, attaccante in rotta con la Roma. Per concludere, grande commozione al 'Ferraris' di Genova, nel ricordo di Gianluca Vialli prima di Sampdoria-Udinese. Al termine del match, però, godono solo gli ospiti e i blucerchiati vedono avvicinarsi pericolosamente la retrocessione.