Lazio-Milan, Kessie votato come migliore in campo del match

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Se vieni votato come MVP dopo un 3-0 a favore, e non hai segnato nessun gol, vuol dire che hai giocato davvero una prestazione straordinaria. Ed è quello che ha fatto Kessie, protagonista di una prova di estrema qualità nella sua solidità e sostanza. Franck, di fatto, non ha sbagliato nulla, balzando agli occhi della maggior parte dei nostri tifosi che lo hanno premiato come migliore in campo, dopo la bellissima vittoria dell’Olimpico, con il 40% delle preferenze; davanti a Ibrahimović (28%), Çalhanoğlu (21%) e Rebić (11%).

L’ivoriano, in coppia con Bennacer, ha costruito una diga invalicabile in una zona nevralgica del campo, facendo la differenza. In particolare, nei suoi 86 minuti prima di essere sostituito, Kessie ha messo a disposizione della squadra 47 passaggi positivi, sei palloni intercettati e quattro recuperati, un tiro in porta. Nella ripresa è andato anche vicino alla rete, quando la conclusione rasoterra dal limite è stata parata da Strakosha. Un giocatore di enorme costanza, che non conosce la fatica, quasi sempre titolare e spesso dall’inizio alla fine. Per lui rimarrà una serata ancora più bella: complimenti Franck!

