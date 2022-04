Lazio-Milan, Ibrahimovic e Rebic: le ultime da Milanello / PM News

Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic stanno recuperando dai rispettivi infortuni. I due attaccanti ci saranno per Lazio-Milan? Le ultime news

Si avvicina a grandi passi la partita tra Lazio e Milan , valida per la 34^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, i rossoneri vogliono voltare pagina e pensare a mantenere viva la lotta scudetto, che non li vede più padroni del proprio destino. La squadra di Stefano Pioli sta incontrando diversi problemi in attacco, che spera di risolvere al più presto con i recuperi di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic .

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione lo svedese, questa mattina, ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi proseguire con una seduta personalizzata. Il numero 12 rossonero, invece, ha lavorato insieme ai compagni ed è da considerarsi pienamente recuperato.