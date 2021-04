Lazio-Milan, dirigenza rossonera sempre presente negli ultimi giorni

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Lazio-Milan, gara che si giocherà stasera all'Olimpico

Stasera, alle ore 20:45, si giocherà Lazio-Milan allo stadio Olimpico. Gara fondamentale per le due squadre, che cercano un posto per la prossima Champions League. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, intervenuto alla trasmissione: "Il Calcio è Servito", ha fornito gli ultimi aggiornamento sulla squadra rossonera: "Ieri il Milan è arrivato a Roma, un giorno prima rispetto a come fa di solito quando gioca in trasferta. Maldini, Gazidis e Massara, in questi ultimi giorni, sono sempre con la squadra, pranzi compresi. Non si può sbagliare niente. Per la Lazio è l'ultimo treno Champions, mentre per il Milan, forse, è l'ultimo treno per il secondo posto. I rossoneri non vogliono buttare via quanto di buono fatto fino a questo momento. Per la prima volta il Milan giocherà con Mandzukic titolare, ma è chiaro che l'assenza di Ibrahimovic pesa. La squadra di Pioli ha ancora in mano il proprio destino, ma da 2 mesi perde o pareggia in casa, e vince in trasferta. Deve continuare così fuori casa".