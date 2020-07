Lazio-Milan 0-3: tutti i numeri della sfida dell’Olimpico

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Il miglior Milan della stagione espugna l’Olimpico con un secco 0-3 ai danni della Lazio. Un risultato importante, che certifica l’ottimo momento di salute dei ragazzi del tecnico Stefano Pioli. Di Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić le reti del Diavolo. E proprio i tre marcatori sono tra i protagonisti delle sei statistiche del post-partita.

1 – Il Milan non batteva la Lazio in una trasferta di Serie A con tre gol di scarto dal febbraio 2009 (0-3 con gol di Alexandre Pato, Massimo Ambrosini e Ricardo Kaká);

2 – Zlatan Ibrahimović ha realizzato tutti gli ultimi 14 rigori calciati in Serie A, prima di oggi l’ultimo risaliva al maggio 2012 contro l’Inter;

3 – Solo due giocatori nati dopo il 01/01/1981 hanno segnato almeno 4 gol nei Top 5 campionati europei 2019/20: Ibrahimović e Joaquín del Betis;

4 – Lo svedese ha segnato in 5 delle ultime 7 partite giocate contro la Lazio in Serie A;

5 – Hakan Çalhanoğlu ha partecipato a 4 gol nelle ultime 4 presenze in Serie A: due reti e due assist. Il numero 10 rossonero, ha segnato 5 reti in questo campionato ed é a una sola rete dal suo record (6 gol) in Serie A del 2017/18;

6 – Ante Rebić é l’unico giocatore del Milan in doppia cifra di gol questa stagione (tutte le competizioni). 9 gol per il croato nelle ultime 11 partite di Serie A (4 di questi sono arrivati subentrando dalla panchina). Il croato, inoltre, ha realizzato 10 dei 31 gol del Milan da gennaio ad oggi in tutte le competizioni (32% del totale).

