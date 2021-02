Lazio, Inzaghi su Musacchio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dell'impatto biancoceleste del nuovo arrivo Mateo Musacchio. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Musacchio? Sono molto contento, è andato oltre ogni aspettativa. Era fermo da diverso tempo e si è inserito subito in una squadra che lavora insieme da anni. Ci tornerà molto utile".