Lazio Femminile, l’ex Milan Morace nuovo tecnico: “Un grandissimo onore”

Lazio Femminile, Morace nuovo allenatore

Nuova avventura per Carolina Morace. Dopo l’addio alla panchina del Milan Femminile, ecco l’incarico alla Lazio dopo l’esonero di Seleman. Queste le dichiarazioni riportate dall’ANSA: “Avevo lasciato una ‘lazietta’, torno in un club di dimensioni internazionali. Il presidente Lotito sul calcio femminile precorre i tempi, sta dando un segnale diverso dagli altri. Io lo ringrazio per avermi fatta tornare, Lotito lo conosco poco ma quando si mette in testa qualcosa sappiamo tutti che arriva alla conclusione. Per me è un grandissimo onore, sui social mi hanno contattato tantissimi tifosi e ho visto grandissimo entusiasmo. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura”. Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma, ecco le richieste di Raiola >>>