Lazio, preoccupano le condizioni di Cataldi: a rischio per il Milan

In casa Lazio preoccupano le condizioni del centrocampista Danilo Cataldi, che potrebbe anche non esserci contro il Milan

Sebbene ancora non si sia giocata la 33^ giornata, gli occhi di alcune squadre sono già puntati verso il 34° turno, il cui big match è rappresentato da Milan-Lazio. La sfida, che andrà in scena allo stadio 'San Siro' alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, sarà un viatico importante tanto per i padroni di casa quanto per gli ospiti, entrambi a caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.