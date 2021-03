L’avvocato di Berlusconi confessa: “È ricoverato in ospedale da lunedì”

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan fino al 2017, si trova presso il San Raffaele di Milano. Oggi iniziava l'udienza sul caso Ruby ter

Silvio Berlusconi, proprietario del Monza ed ex Presidente del Milan per trentuno anni, dal 1986 al 2017, è ricoverato in ospedale, presso il San Raffaele di Milano, per problematiche di salute. Lo ha spiegato, oggi, il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter.

Berlusconi si trova in ospedale da lunedì, ma si troverebbe in buone condizioni. Fonti del suo partito, Forza Italia, hanno confermato tutto ciò all'AGI, sottolineando come non si tratti di nulla di grave per l'ex Premier. Il quale, però, dovrà stare fermo per un po'.

Cecconi, all'inizio dell'udienza nella maxi aula della Fiera, davanti ai giudici della settima penale, ha evidenziato la situazione di modo che fosse messa a verbale. Ad ogni modo, come già avvenuto nelle scorse udienze, la difesa di Berlusconi ha deciso di non avanzare istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo. Dunque, l'attività in aula andrà avanti.

Non è la prima volta che Berlusconi è costretto a fermarsi per problemi di salute. Già il 27 gennaio scorso, per esempio, l'avvocato Cecconi aveva depositato una certificazione medica nella quale si diceva che il leader di Forza Italia, già colpito dal CoVid e guarito e poi di nuovo ricoverato per problemi cardiaci, aveva bisogno di riposo "assoluto".