L’Atalanta ritrova i pezzi, importante recupero per la sfida al Milan: ecco chi

L' Atalanta recupera i pezzi in vista del rush finale di questo campionato. La squadra di Gian Piero Gasperini si trova attualmente al terzo posto in classifica ma sembra aver abbandonato il sogno scudetto dopo la sconfitta contro la Fiorentina . Eppure, i bergamaschi vogliono assicurarsi l'accesso alla prossima edizione della Champions League e i prossimi impegni saranno a dir poco fondamentali.

Un recupero contro il Milan

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Gasperini può sorridere in vista della sfida, programmata per domenica 20 aprile alle ore 20:45, contro il Milan poiché potrebbe ritrovare un giocatore molto importante. Parliamo del difensore Odilon Kossounou, fermo ai box da metà gennaio a causa di un problema muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, ma tra i bergamaschi sembra essere ottimismo per rivederlo in campo proprio nel match contro i rossoneri di Sergio Conceicao.