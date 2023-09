Lancio di bottiglie e fumogeni: ultras del Milan arrestato | News

Un ultras del Milan sarebbe stato arrestato per aver lanciato bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine

Un compleanno decisamente particolare quello che ha vissuto un ultras del Milan. L'uomo, infatti, è stato arrestato dalla Polizia nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre, mentre si trovava in corso Sempione nell'angolo con via Salvioni per festeggiare insieme ad altri tifosi rossoneri.