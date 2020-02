La settimana di Milan TV: speciali e Milan-Juventus di Coppa Italia

NEWS MILAN – Tanti eventi nella settimana di Milan TV, canale tematico rossonero: il palinsesto fino a Milan-Juventus di Coppa Italia ed il giorno prima di Milan-Torino di campionato.

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo il derby milanese di ritorno: oggi, lunedì 10 febbraio, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Franco Ordine, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente la sfida fra rossoneri e nerazzurri, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 11 febbraio.

ANTONIO E DOMINIKA – Durante la settimana saranno in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero due prodotti nuovi di zecca: ‘Milan Addicted‘ a tu per tu con Antonio Rossi, grande campione di kayak e Sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia; Una giornata con … Dominika Čonč, 3 volte a segno nei derby femminili milanesi.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra. Milan TV si collega in diretta da ‘San Siro‘ giovedì 13 febbraio alle ore 19:45 per lil pre-partita della semifinale di andata di Coppa Italia fra Milan e Juventus.

MILAN-TORINO LIVE – In occasione di Milan-Torino di lunedì 17 febbraio alle ore 20:45, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 19:15, in diretta da studio e in costante collegamento con le tutte le postazioni live di ‘San Siro‘. Per le ultime sui biglietti rimasti per Milan-Juventus, continua a leggere >>>

