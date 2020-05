La settimana di Milan TV: Milanello, partite storiche, Gullit e Kaká

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Analizziamo il palinsesto settimanale di Milan TV, canale tematico rossonero: si riavvicina l’inizio del calcio giocato post-coronavirus.

MILANELLO DAILY – Ogni giorno sul ‘Club Channel‘ rossonero le immagini degli allenamenti individuali a Milanello, con una sintesi a totale disposizione dei tifosi abbonati alla programmazione quotidiana.

RICKY E RUUD – A partire da oggi, lunedì 25 maggio, sono in onda su Milan TV le interviste ufficiali UEFA di Ricardo Kaká sulla celebrazione di Atene 2007 e di Ruud Gullit sul tema della Coppa dei Campioni vinta dal Milan a Vienna nel 1990 contro il Benfica.

CHE PARTITA! – Torna sul ‘Club Channel‘ rossonero la bellissima partita giocata dal Milan nell’ottobre 2011 contro la Roma. Sul campo dei giallorossi, prestazione davvero autorevole e tanti gol da parte del Diavolo.

EUROPA ROSSONERA – In caso di ripresa delle partite ufficiali della stagione, il Milan tornerebbe a lottare per il suo obiettivo europeo. In onda questa settimana su Milan TV alcune delle partite di Europa League più significative degli ultimi anni, contro Austria Vienna, Ludogorets, Olympiacos a ‘San Siro‘ e Betis Siviglia.

A CHAT WITH THE LEGENDS – Filippo Inzaghi e Massimo Oddo ricordano, in videochat, la partita della settima Champions League del Milan, la finale del 23 maggio 2007, Milan-Liverpool 2-1, in cui 'SuperPippo' è stato grande protagonista.