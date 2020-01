La settimana di Milan TV: Inferno del Lunedì e doppio live

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Milan TV propone un ricco palinsesto in vista di Milan-Torino di Coppa Italia e Milan-Verona di Serie A: ecco il programma settimanale del canale tematico.

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo la prima gara di ritorno in trasferta: oggi, lunedì 27 gennaio, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Franco Ordine, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente la sfida fra rossoneri e bresciani, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 28 gennaio.

COPPA ITALIA LIVE – A partire dalle ore 20:00 di domani, martedì 28 gennaio, Milan TV sarà live da ‘San Siro‘ per la serata dedicata a Milan-Torino: pre e post partita dei quarti di finale di Coppa Italia.

FEMMINILE LIVE – Milan TV propone in esclusiva dopodomani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 12:00, l’importantissima sfida fra Milan Femminile e Pink Bari, con le rossonere che devono rimanere dentro il buon momento successivo alla vittoria in rimonta sulla Roma.

MILAN-VERONA LIVE – In occasione di Milan-Verona di domenica 2 febbraio alle ore 15:00, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 13:30, in diretta da studio e in costante collegamento con le tutte le postazioni live di ‘San Siro‘.

Il Milan, intanto, piange la scomparsa di Kobe Bryant, ex stella NBA con i Los Angeles Lakers, scomparso tragicamente ieri all'età di 41 anni.

