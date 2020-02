La settimana di Milan TV: dall’Inferno del Lunedì fino al derby

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Tanti eventi nella settimana di Milan TV, canale tematico rossonero, fino a domenica 9 febbraio, giorno del derby di Milano, l’atteso Inter-Milan: ecco il palinsesto!

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo la seconda gara di ritorno in casa: oggi, lunedì 3 febbraio, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, interagendo con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Luca Serafini, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente la sfida Milan-Verona 1-1, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 4 febbraio.

IL DOPPIO DERBY – Prima del derby di domenica sera a ‘San Siro‘, durante la settimana sarà in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero anche il derby Milan-Inter di Serie A Femminile disputatosi ieri, domenica 2 febbraio, allo stadio ‘Brianteo‘ di Monza.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra, Milan TV si collegherà in diretta da Milanello il prossimo sabato 8 febbraio per le ultime news e la conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan.

DERBY MILANO LIVE – In occasione di Inter-Milan di domenica 9 febbraio alle ore 20:45, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 19:15, in diretta da studio e in costante collegamento con le tutte le postazioni live di ‘San Siro‘.

Intanto, oggi, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha parlato il tecnico rossonero, Stefano Pioli, che ha rilasciato anche importanti dichiarazioni sulla stracittadina di domenica sera. Per le sue parole, continua a leggere >>>

