La settimana di Milan TV: Coppa Italia e l’evento con Biglia e Gabbia

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Scopriamo il palinsesto di Milan TV, canale tematico rossonero, nella settimana che va da oggi, lunedì 8, a domenica 14 giugno: i programmi.

TORNA IL MATCHDAY LIVE

Tra le 19.45 e le 20.00 di venerdì 12 giugno torna in diretta il MatchDay per la gara di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia. Con Giorgia Palmas sul Club Channel rossonero, pre e post di Juventus-Milan a Torino, dopo l’1-1 dell’andata a San Siro.

MILANELLO DAILY

Ogni giorno sul Club Channel rossonero le immagini degli allenamenti a Milanello, con una sintesi a totale disposizione dei tifosi rossoneri abbonati alla programmazione quotidiana.

LUCAS E MATTEO

A partire da martedì 9 giugno, è in onda su Milan TV il confronto fra Biglia e Gabbia con 200 studenti di Cometa, nell’ambito degli incontri organizzati da Fondazione Milan tra i campioni dello sport rossoneri e gli studenti del territorio lombardo.

CHE PARTITE!

Tornano sul Club Channel rossonero il Derby del sabato di Pasqua del 2017 e la vittoria in rimonta contro l’Udinese del mese di gennaio del 2020, con Ibra e Rebić al centro dell’attacco del Milan.

A CHAT WITH… CALABRIA E GALLINARI

Danilo Gallinari, stella della NBA con il cuore rossonero, e Davide Calabria, giocatore del Milan appassionato di basket statunitense. I due milanisti si soro ritrovati in chat, per una sana e approfondita chiacchierata tra calcio e basket. INTANTO PIOLI DEVE SCEGLIERE TRA DUE GIOCATORI PER LA SFIDA CONTRO LA JUVENTUS, CONTINUA A LEGGERE >>>

