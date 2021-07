La FIGC sanziona il Milan e Gazidis: ecco le cifre e il motivo / News

Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso note le sanzioni per il Milan e per il suo amministratore delegato Ivan Gazidis. Il motivo

Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso note le sanzioni per il Milan e per il suo amministratore delegato Ivan Gazidis. Questo il motivo: "Con una sanzione da 30.000 euro per il Milan e una da 5.000 euro per l'amministratore delegato della società, Ivan Gazidis, visto l'accordo raggiunto dalle parti, si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per la mancata partecipazione alla scorsa edizione del Campionato Primavera Femminile".