La Coppa Italia cambia format: parteciperanno solo squadre di Serie A e B

La Coppa Italia cambia format: a partire dalla prossima stagione parteciperanno solamente squadre di Serie A e di Serie B

La Coppa Italia cambierà formato a partire dalla prossima stagione. E' questo quanto emerso al termine del Consiglio di Lega svoltosi oggi pomeriggio. Nella competizione potranno partecipare solo le venti squadre di Serie A e le venti di Serie B. Da come riporta 'Calcio&Finanza', l'obiettivo sarebbe quello di valorizzare ancora di più il torneo e creare da subito sfide che siano appetibili per le televisioni. Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>