La Bild attacca Raiola: “Gli sporchi trucchi dell’agente di Haaland”

Il quotidiano tedesco 'Bild' non usa mezzi termini per definire il comportamento di Mino Raiola, agente di Erling Braut Haaland

Non sono passate inosservate le parole di Mino Raiola sul futuro di Erling Braut Haaland. Il noto procuratore si è così espresso ai microfoni di 'Sport 1': "Il Borussia Dortmund vuole trattenerlo un altro anno, anche se io non sono d'accordo". In seguito a questa uscita la 'Bild' non ha usato mezzi termini, titolando un articolo: "Gli sporchi trucchi dell'agente di Haaland". Il noto quotidiano tedesco ha poi proseguito: "Il BVB - riporta TuttoMercatoWeb - deve temere una vera e propria battaglia perché il procuratore olandese ha rispetto per il Borussia Dortmund fintanto che il Dortmund rispetta gli interessi del suo protetto Erling Haaland. E questo è esattamente ciò che ora viene messo a dura prova!". Le parti, infatti, non la pensano allo stesso modo sul futuro del fuoriclasse norvegese. Il club tedesco, infatti, vorrebbe trattenerlo almeno un altro anno per venderlo a 75 milioni, cifra stabilita dalla clausola rescissoria. Raiola, come testimoniano i suoi viaggi a Madrid e Barcellona dei giorni scorsi, la pensa in maniera esattamente opposta. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.