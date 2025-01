Kyle Walker, emozionante addio al Manchester City: la lettera del nuovo acquisto rossonero

Giocare insieme a così tanti grandi giocatori mi ha spinto a diventare la migliore versione di me stesso, e sono davvero grato per l’opportunità che ho avuto all’Etihad.

Un enorme grazie a tante persone: lo staff tecnico, i magazzinieri e tutto il personale dietro le quinte che lavora instancabilmente. Rendete ogni giorno piacevole e create la base per permetterci di dare il massimo in campo.

Ai miei compagni di squadra, dal momento in cui ho varcato la porta mi sono sentito a casa. Grazie per i grandi ricordi e per tutto il successo che abbiamo condiviso insieme. Siete amici, ma anche una famiglia per la vita.

A Pep Guardiola, grazie per aver creduto in me e per aver lavorato così duramente per portarmi qui nel 2017. Insieme, abbiamo celebrato 17 trofei, e la tua guida mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Te ne sarò per sempre grato.

A Annie, ai nostri figli e a tutta la mia famiglia che è stata sempre al mio fianco e mi ha supportato in questo viaggio, grazie.

Ma soprattutto, ai tifosi: grazie per avermi accolto come uno di voi fin dal primo giorno. Il vostro sostegno incrollabile, settimana dopo settimana, in casa e in trasferta, non sarà mai dimenticato.

Vi auguro un successo costante per il futuro. Grazie. Kyle.”

Una lettera che evidenzia l’attaccamento di Walker al club inglese, ma anche la determinazione con cui il terzino affronterà questa nuova sfida al Milan. La sua esperienza e il suo palmarès rappresentano un’aggiunta importante per i rossoneri, che ora puntano a tornare ai vertici in Italia e in Europa.