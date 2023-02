Kucka, il più amato della ‘banter era’: lo slovacco compie 36 anni | News

Nonostante abbia vestito la maglia del Milan per due stagioni, Kucka è entrato nel cuore dei tifosi rossoneri: lo slovacco compie oggi 36 anni

Enrico Ianuario

Si può entrare nel cuore dei tifosi del Milan disputando appena 67 presenze in due stagioni in un periodo storico in cui il club vede più nero che rosso? Sì, se ti chiami Juraj Kucka. Oggi il centrocampista slovacco, con un passato non felicissimo al Milan, compie 36 anni. Non felicissimo perché il club non era competitivo ad alti livelli, anche se ha trovato comunque la gioia di sollevare al cielo un trofeo con il Diavolo. Ripercorriamo un po' quella che è stata la breve esperienza a Milanello dell'attuale giocatore dello Slovan Bratislava.

Kucka, il suo arrivo al Milan — Dopo aver vestito la maglia del Genoa dal 2011 al 2015, Galliani decise nell'estate 2015 di acquistarlo sborsando una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Sembrava un acquisto azzardato, in quanto Kucka aveva anche patito diversi infortuni più o meno gravi durante la sua esperienza in rossoblù. Nonostante ciò, si rivelò un ottimo affare perché risultò essere un ottimo centrocampista che si sarebbe ritagliato dello spazio anche all'interno di una squadra più forte rispetto a quella in cui ha giocato in quelle due stagioni.

Dalle lacrime di tristezza... — Si sa, le stagioni 2015-2016 e 2016-2017 non sono state positive. Nonostante ciò, in quelle due stagioni il Milan ha disputato una finale di Coppa Italia, una finale di Supercoppa Italiana e raggiunto un posto per i playoff di Europa League. Riguardo la finale di Coppa Italia, i rossoneri persero quella partita contro la Juventus ai tempi supplementari. Tra i calciatori più delusi dopo la sconfitta c'era sicuramente Kucka, il quale avrebbe dato vita ad uno sfogo all'interno dello spogliatoio. Come riportò la 'Gazzetta dello Sport', lo slovacco si prese le colpe per non aver fermato Lemina nell'azione del gol e per non aver servito Bacca, tutto solo davanti al portiere, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

... a quelle di gioia e malinconia — Se in quell'occasione ci furono pianti di dolore, Kucka ha avuto anche il tempo di piangere di gioia. Pochi mesi dopo la finale di Coppa Italia il Milan affrontò nuovamente la Juventus, questa volta a Doha in finale di Supercoppa. Lì ebbe la meglio la squadra allenata da Montella, che vinse ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi supplementari. Nonostante una differenza tecnica notevole tra le due squadre, probabilmente il Diavolo avrebbe meritato di vincere contro i bianconeri già nei tempi regolamentari. In ogni caso Kucka ha avuto anche il tempo di gioire in maglia rossonera. Conclusa la stagione 2016-2017, quasi a sorpresa lo slovacco venne ceduto al Trabzonspor. Resteranno emblematiche le sue lacrime davanti ai tifosi del Milan, fuori dal cancello di Milanello, per aver detto addio al Diavolo. Pochi calciatori sono rimasti nel cuore dei tifosi: lui fa parte di questa cerchia ristretta.

