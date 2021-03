Kosovo-Svezia, formazioni ufficiali: Ibrahimovic in campo dal primo minuto

Ibrahimovic giocherà dal primo minuto nella gara di questa sera tra Kosovo e Svezia: per il rossonero si tratta del secondo match consecutivo

Ibrahimovic titolare in Kosovo-Svezia

Kosovo e Svezia si sfideranno questa sera alle 20.45 per quella che sarà la seconda gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo aver giocato contro la Georgia ed essere risultato decisivo grazie ad un assist per il gol dell'1-0 finale, Zlatan Ibrahimovic giocherà dal primo minuto anche contro i Kosovari. Intanto la Juventus spinge Thauvin al Milan.