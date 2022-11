Konami andrà a creare contenuti negli Studios del Milan | PM NEWS

Il Milan ha un'importante collaborazione in essere con Konami. Durante la Milano Games Week, proprio sul palco della società di videogames, sono andate in onda molte attività, tra cui l'intervista a Nelson Dida e la presentazioni del team di e-football del Milan. Il tutto però potrebbe non finire qui. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Konami andrà a creare contenuti negli studios del Milan. Aumentando così sempre pdi più, la capacità mediale dei rossoneri. Calciomercato – Colpi da ‘Black Friday’: c’è anche un acquisto del Milan