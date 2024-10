Un nuovo ruolo per Klopp: sarà il responsabile delle squadre Red Bull

La clausola speciale

Klopp ha siglato un contratto a lungo termine, ma non inizierà il suo nuovo ruolo prima del 1° gennaio 2025. Nel nuovo accordo è inclusa una clausola speciale che gli permetterebbe di lasciare la posizione nel caso riceva un'offerta dalla Nazionale tedesca. In passato, Klopp è stato più volte associato alla panchina della Germania e non ha mai celato il suo desiderio di diventare un giorno il ct della squadra. Nel 2023 ha affermato: "Non è escluso che un giorno allenerò la nazionale, ma finora non ci sono state le condizioni giuste. Se rescindo il contratto con il Liverpool, mi prenderò un anno sabbatico". LEGGI ANCHE: Milan, non farti prendere per il collo da Theo: prima del rinnovo deve dimostrare …