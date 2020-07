Klinsmann: “Rangnick? Vi spiego perché lo chiamano ‘Professore'”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter, ha elogiato Ralf Rangnick, promesso sposo del Milan. Le sue parole ai microfoni di ‘RaiSport’: “Come soprannome lo chiamano professore perchè insegna sempre. E’ da un lato una sorta di architetto e dall’altro un allenatore che vuole sempre fare tutto in modo perfetto. Quando le cose non vanno come vuole, comincia ad arrabbiarsi con sé stesso”.

