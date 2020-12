Kjaer su Rangnick: “Incrociavo le dita per la permanenza di Pioli”

Kjaer e il possibile approdo di Ralf Rangnick al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Simon Kjaer, in cui ha parlato del rapporto con l’allenatore e tanto altro, tra cui il possibile arrivo di Ralf Rangnick, sfumato in estate all’ultimo minuto. “Io osservavo, ovviamente incrociavo le dita per la permanenza di Pioli. Era anche una situazione in cui non potevi fare molto, potevo solo andare in campo, vincere le partite e mostrare il carattere mio e della squadra. Per il resto potevo solo incrociare le dita, fortunatamente andò tutto bene”, ha rivelato il difensore danese attualmente fermo per infortunio.

E’ noto, infatti, che il manager tedesco non avrebbe gradito la permanenza né di Kjaer né di Ibrahimovic, dal momento che Rangnick storicamente ama allenare e crescere i giovani talenti. Per il bene del club rossonero, visto come sta andando, la dirigenza ha poi deciso di tenere Pioli, Maldini, Kjaer e Ibrahimovic. Scelta azzeccatissima.

