Kjaer, il mondo ti celebra: Milan, hai trovato il tuo capitano

Il malore di Christian Eriksen ha unito il mondo del calcio, che celebra inoltre il comportamento di Simon Kjaer. Milan, ecco il tuo capitano

Renato Panno

Ci sono dei momenti in cui, quando succede qualcosa di inaspettato, rimane un senso di impotenza nei nostri animi difficile da cancellare. L'esempio di ieri pomeriggio è purtroppo calzante in questo senso: al minuto 43' di Danimarca-Finlandia Christian Eriksen si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. Un episodio terrificante, che ha gelato il sangue dei calciatori in campo e degli spettatori sugli spalti e a casa. Tutto il mondo si è pietrificato e, attonito, ha subìto il corso degli eventi pregando che la provvidenza mettesse tutto a posto. Ci sono le persone normali e poi c'è Simon Kjaer. Il difensore del Milan, che custodisce la fascia da capitano della Danimarca, si è fiondato immediatamente verso il compagno di squadra per sincerarsi delle sue condizioni.

Alla vista di un Eriksen completamente assente, Kjaer ha dovuto prendere forse la decisione più importante della sua vita in un secondo. A questo punto ha iniziato il massaggio cardiaco che ha liberato le vie aeree del suo numero 10, permettendogli così quella corretta respirazione che gli ha probabilmente salvato la vita. Ma non è finita qui. Il leader Kjaer ha 'ordinato' alla squadra di difendere Eriksen dalle telecamere: questo evento non poteva trasformarsi in un tragico spettacolo. Dopo qualche minuto, in evidente stato di shock, ecco scendere in campo la moglie del trequartista dell'Inter Sabrina Kvist Jensen. Giustamente spaesata e spaventata al tempo stesso, lady Eriksen ha trovato in Kjaer una spalla su cui piangere e si è gettata tra le sue braccia in totale fiducia.

Difficile trovare le parole giuste in questo momento, ma Kjaer ci ha messo la faccia anche qui, confermando la sua immensa personalità. Un quadro che non avremmo mai voluto vedere, ma che ha fornito un assist diretto finito negli studi di Via Aldo Rossi. Non ci sono più dubbi: Milan, il tuo capitano si è manifestato così. Dopo l'addio di Gianluigi Donnarumma e con un Alessio Romagnoli ai margini, il club rossonero è alla ricerca del profilo giusto a cui affidare la fascia per il prossimo anno. Oltre alle qualità in campo, un bravo capitano è colui il quale riesce a trasmettere quel qualcosa in più ai compagni anche dal punto di vista umano. E su questo Kjaer ha vinto su tutti. Un vero condottiero, un leader con la L maiuscola, un calciatore formidabile. Milan, non ci sono più dubbi: l'identikit del tuo capitano è stato tracciato a Copenaghen. Adesso bisogna solo raccogliere il suggerimento. Milan, individuato il vice Theo: è assalto rossonero. Le ultime