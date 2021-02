Kickest, Ibrahimovic ha segnato più gol senza rigori | News

Ibrahimovic meglio di Immobile e Ronaldo

Secondo Kickest, guardando i numeri di Zlatan Ibrahimovic si può notare che lo svedese è l’unico giocatore ad aver segnato più gol senza rigori in dieci partite nel girone d’andata di Serie A. L’ex Galaxy ha dei numeri migliori rispetto a gente come Luis Alberto, Chiesa, Belotti, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo.

Ibra, in questa stagione, ha già messo a segno con i rossoneri 12 reti in 10 presenze in campionato, un gol in una partita di Coppa Italia e una rete in soli 172 minuti giocati in Europa League. Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: le richieste di Raiola. Vai alla news >>>