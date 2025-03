Kevin-Prince Boateng, il “Prince” rossonero: talento, spettacolo e amore per il Milan

Anche in Champions League Boateng lasciò il segno con reti memorabili. Il suo gol contro il Barcellona è ancora oggi uno dei più belli di tutta la sua carriera: controllo volante con il destro, tocco di tacco a seguire e una conclusione fulminante sul primo palo. Una giocata di puro genio. Indimenticabile anche la rete contro l’ Arsenal , con un tiro al volo potentissimo su assist di Nocerino che non lasciò scampo a Szczesny .

Nonostante le numerose esperienze vissute in carriera, il Milan resta il club che Boateng porta nel cuore: “È la squadra che ricordo con più affetto. Il clima che si era creato lì in quei tre anni era bellissimo. Quando torno a Milano sento ancora questo affetto”.

La partita più folle: Lecce-Milan 3-4

Tra le tante partite indimenticabili giocate con la maglia del Milan, Boateng non ha dubbi su quale sia stata la più pazza: la storica rimonta contro il Lecce, culminata con la vittoria per 3-4. Quella partita arrivò al termine di una settimana particolare per il “Prince”, come lui stesso ha raccontato: