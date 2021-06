Kessié, matrimonio in Costa d’Avorio: ecco la foto della celebrazione

Franck Kessié, centrocampista del Milan, si è sposato ieri in Costa d'Avorio: ecco la foto che lo ritrae durante la celebrazione

Nella giornata di ieri, il centrocampista del Milan Franck Kessié ha sposato la sua amata. Come dimostra la foto, il 'Presidente' ha approfittato delle vacanze per celebrare il matrimonio. All'evento erano presenti anche due suoi compagni di Nazionale, ovvero Gervinho e Bailly.