Keisuke Honda compie 35 anni: auguri all’ex trequartista del Milan

Keisuke Honda, ex trequartista del Milan, compie oggi 35 anni. Tanti auguri dalla redazione di PianetaMilan.it al giapponese giramondo

Oggi, 13 giugno, Keisuke Honda compie 35 anni. Il giapponese, arrivato al Milan nel gennaio 2014, ha collezionato 92 presenze mettendo a segno 11 gol con la maglia del Diavolo. Il suo esordio con il Milan, è avvenuto il 12 gennaio 2014 nella partita persa 4-3 contro il neo-promosso Sassuolo. In quella partita, Honda colpì un palo. Quel match, costo caro all’allora allenatore Massimiliano Allegri, che venne esonerato. Le successive 2 stagioni con Filippo Inzaghi e Sinisa Mihajlovic allenatori, Honda le gioca titolare mettendosi ben in mostra. Con l’arrivo di Vincenzo Montella nel luglio 2016, perde il posto fisso in squadra, fino ad essere ceduto a fine stagione. Da qui in poi inizia la sua avventura da vero e proprio giramondo: Dal Pachuca (Messico) al Botafogo (Brasile) passando per Melbourne Victory (Australia) e Vitesse (Olanda). Attualmente ricopre addirittura due cariche: da calciatore con il Neftci Baku e da allenatore della nazionale cambogiana. Auguri dalla redazione di PianetaMilan.it, Keisuke! Uomo, eroe e leader: Milan, ecco perché Simon Kjaer è il tuo capitano ideale