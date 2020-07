Kakà, messaggio d’amore su Instagram: “Sempre Milan”

MILAN NEWS – Un amore destinato a durare nel tempo e, chissà, magari i due innamorati potranno presto incontrarsi nuovamente. Kakà e i rossoneri saranno sempre legati e il brasiliano non perde occasione per ricordare il proprio affetto per i colori rossoneri. Oggi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto con la maglia milanista, risalente all’anno del suo ritorno in rossonero (2013/14), forse per ricordare, visto che oggi si gioca Milan-Atalanta, quando ha raggiunto quota 100 gol. La didascalia è molto breve, ma anche molto chiara: “Sempre Milan”. Due parole, una dichiarazione d’amore bellissima. Nei mesi scorsi è stato vicino a un ritorno in dirigenza, ma almeno per ora non si è concretizzato. Lui tornerebbe di corsa, i tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte. Per le ultime su Milan-Atalanta LEGGI LA NOTIZIA >>>

