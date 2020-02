Inter-Milan, Kakà: “Io allenatore? No, vorrei lavorare con Maldini e Boban”

VERSO INTER-MILAN – L’ex numero 22 brasiliano, Pallone d’Oro nel 2007 col Milan, Ricardo Kakà ha parlato del club rossonero in vista del derby di domani sera alla Gazzetta dello Sport. L’ex trequartista del Milan ha parlato anche del suo futuro nei prossimi anni, escludendo l’ipotesi di fare l’allenatore: “Non voglio fare l’allenatore. Ho finito il corso in Brasile e ora sto cercando di approfondire le mie conoscenze. Mi piacerebbe fare il manager e magari tra tanti anni il presidente, ma allenatore o direttore sportivo no. La vita dell’allenatore è troppo complicata. In questo momento stare vicino ai miei figli è la cosa più importante, poi magari tra 5 o 10 anni cambierò idea. Futuro al Milan? La voglia di tornare è tanta, ma non è il momento giusto. Mi piacerebbe lavorare con Maldini e Boban e aiutare il club, ma non è il momento di lasciare il Brasile”. Queste, invece, le dichiarazioni di Dejan Savicevic a Radio Rossonera di ieri>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android