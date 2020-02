Milan, Savicevic: “Ibrahimovic? Non mi aspettavo facesse così bene”

ULTIME NEWS MILAN – In pochi si aspettavano un impatto così decisivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Anche Dejan Savicevic, ai microfoni di ‘Radio Rossonera’, ha rivelato alcune perplessità iniziali sul ritorno dello svedese: “Non mi aspettavo che a 38 anni potesse dare tutto quello che ha dato fino ad ora. Ha dato più fiducia ai giocatori che scendono in campo da quando è tornato. Per ora sta facendo molto bene, speriamo continui così. È stato un rischio, ma il Milan ha fatto bene a riportarlo a Milanello”. Intanto ecco le parole di Filippo Inzaghi sul Derby, continua a leggere >>>

